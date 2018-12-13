Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: "Üzüntümüz Büyük"

Ankara
'da Yenimahalle
ilçesine bağlı Marşandiz
istasyonunda Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz lokomotifle çarpışması üzerine kaza yerine giden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, "Üzüntümüz büyük" dedi.
Tren kazasını öğrenir öğrenmez kaza yerine giden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural ile görüş alışverişinde bulunan Yaşar, "Üzüntümüz büyük" dedi.
Başkan Yaşar, "Sabah
06.30 sıralarında gerçekleşen tren kazasında 7 vatandaşımızı kaybettik. Sayının artmamasını diliyorum. Çok üzgünüz. 46 kişinin de yaralı olduğunu öğrendim. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Kaza yerine Yenimahalle Belediyesi
ekiplerini seferber ettiğini de dile getiren Yaşar, "Bugün belediye ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Gerek araç, gerek ekipman ve personel olarak olay yerindeyiz. Böyle elim hadiseleri Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu. - ANKARA
13 Aralık 2018 Perşembe 13:05