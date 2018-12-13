Yenimahalle Belediyesi Kar Yağışına Karşı Teyakkuzda

Ankara
'da akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha karşı buzlanmaya neden olan kar yağışı sebebiyle Yenimahalle Belediyesi
karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.
Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, her kış olduğu gibi bu kış da sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için 7/24 mesai yapmaya başladı. Ana yolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, 50 farklı noktada arı gibi çalışıyor. 150 kişilik karla mücadele ekibi, gece iki vardiya ve gündüzleri de dönüşümlü olarak görev yapıyor. İlçe genelinde farklı noktalara konuşlandırılan 14 büyük, 2 küçük kar kürüme aracı, 4 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat ve 6 greyder, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesini sağlayacak.
"Tüm mahallerimizde aralıksız çalışacağız"
Yenimahalle'de kış aylarının zor geçmemesi için çalışıyoruz" diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, "Tüm mahallerimizin yollarını açıyoruz. Kaldırımlarda, yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. Öte yandan yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuz depoladı. Şimdi buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında sorunların yaşanmaması için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
13 Aralık 2018 Perşembe 13:07