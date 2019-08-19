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Yenimahalle Belediyesi'nden nostalji müzesi

Yenimahalle Belediyesi'nce restore edilerek müzeye çevirilen eski Yenimahalle evinin yakın zamanda ziyarete açılacağı bildirildi.

19.08.2019 12:38 Yenimahalle Belediyesi'nden nostalji müzesi
Yenimahalle Belediyesi'nce restore edilerek müzeye çevirilen eski Yenimahalle evinin yakın zamanda ziyarete açılacağı bildirildi.
Belediye tarafından Yenimahalle kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla müzeye çevirilen 3 katlı evde eski zamanlara ait eşyalar, kıyafetler ve fotoğraflar yer alacak.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13 yaşında geldiği Yenimahalle'den 43 yıldır ayrılmadığını belirterek, "Yenimahalle'yi karış karış biliyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle'de geçti. Yenimahalle, ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Bu proje ile de Yenimahalle kültürünü korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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