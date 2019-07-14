14.07.2019 11:46
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Yenimahalle Belediyesi personeline hizmet içi eğitim

Yenimahalle Belediyesi personeline hizmet içi eğitim

Yenimahalle Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verildi.

Yenimahalle Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verildi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Belediyeler Birliği ve İç Anadolu Belediyeler Birliği iş birliğiyle verilen hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, imar ve mali hizmetlerin belediyelerde en önemli birimlerden biri olduğunu kaydetti.
Bu birimlerin yönetmeliklerinin sık değiştiğini ve sıkı takip gerektirdiğini dile getiren Yaşar, eğitim seminerinin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti.
Seminerin ardından Başkan Yaşar, katılımcılara sertifika dağıttı.
Kaynak: AA
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