Yenimahalle Belediyesinden Vergi Ödemelerinde Son Gün Uyarısı

Yenimahalle Belediyesi
, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve yol harcamalarına katılım payı 2'inci dönem ödemelerinin 30 Kasım'da sona erdiğini hatırlatarak vergi mükelleflerini uyardı.
Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu vergilerin 2018 yılı 2'inci dönem son ödeme süresi 30 Kasım Cuma. Vergi borçları belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Ata, Karşıyaka
, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimlerinde ve Tapu Müdürlüğünde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi tüm PTT
şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da ödenebilecek. Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar Şekerbank
, ING, Halkbank, TEB, Vakıfbank
, Denizbank
, Garanti ve Akbank
şubelerinden vergi borçlarını ödeyebilecek.
Mobil tahsilat aracı kolaylığı
Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 numaralı telefonu aramaları halinde mobil tahsilat aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Öte yandan zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde vergilerini www.yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile peşin veya taksitli ödeyebilecek. Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, veznelerini 30 Kasım tarihine kadar hafta sonu da dahil olmak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında açık tutacak. - ANKARA
Yenimahalle Belediyesi
22 Kasım 2018 Perşembe 11:11