29 Kasım 2018, 12:43
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Yenimahalle Belediyespor'a İspanyol Rakip

Yenimahalle Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası'nın son 16 turunda İspanya'dan Rocasa Gran Canaria ile mücadele edecek.

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası'nın son 16 turunda İspanya'dan Rocasa Gran Canaria ile mücadele edecek.

Başkent ekibi, İspanyol ekibiyle ilk maçını 2 veya 3 Şubat 2019'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını da 9 veya 10 Şubat'ta sahasında oynayacak.

Rocasa Gran Canaria, geçen sezon aynı kupanın finalinde Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ile karşılaşmıştı. Rakibiyle sahasında 22-22 berabere kalan İspanyol ekibi deplasmanda ise 27-23 yenilerek ikinci olmuştu.

İspanyol takımı, 2015-2016 sezonunda ise Kadınlar Challenge Kupası'nı almıştı. Rocasa Gran Canaria, finalde Türk ekibi Kastamonu Belediyespor'u deplasmanda 29-25, sahasında ise 33-29 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:43



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