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Yenimahalle'de alt yapı çalışmaları

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçe genelinde alt yapı çalışmaları sürdürülüyor.

23.07.2019 12:59 Yenimahalle
Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçe genelinde alt yapı çalışmaları sürdürülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri 23 ayrı noktada, yol açımı, asfalt, kaldırım, alan temizliği, hafriyat alımı ve otlarla mücadele çalışması yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Asfalt, kaldırım, bordür çalışmalarıyla ilçemizi estetik bir görüntüye kavuşturuyoruz. Yeni yollar bölgedeki trafiği rahatlatacak. Bu yollar sayesinde vatandaşlarımız evine, işine ayağı çamura değmeden kolayca ulaşacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel

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