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Yenimahalle'de budanan ağaçlar dar gelirlilere yakacak olarak dağıtılıyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki ağaçların budanmasından elde edilen ağaçları dar gelirli vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya devam ediyor.

29.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:42Yenimahalle'de budanan ağaçlar dar gelirlilere yakacak olarak dağıtılıyor
Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki ağaçların budanmasından elde edilen ağaçları dar gelirli vatandaşlara yakacak olarak dağıtmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada 2011 yılından bu yana budama youyla elde edilen 900 ton odunu dar gelirli ailelere dağıttıklarını, bu yıl da yaklaşık 150 ton odunla 200'e yakın aileye yakacak desteği sağlayacaklarını bildirdi.
Yaşar, açıklamasında, "Maalesef yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var. Bu çalışmalarımızdan elde edilen ağaçları vatandaşlarımıza dağıtarak sobalarının tütmesine yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Biriken ağaç ve imkanlarımız ölçüsünde bu dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediyesi, Fethi Yaşar, Güncel

Kaynak: AA

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