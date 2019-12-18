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Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-2

ANKARA'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-2
ANKARA'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara

Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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