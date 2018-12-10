Yenimahalle'de İskânsız Ev Kalmayacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:12

Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda önemli adımlar atan Yenimahalle Belediyesi, 2981 sayılı İmar Affı Yasası ile tapu almak isteyen vatandaşlar ve yıllardır çözüm bekleyen iskansız binalar için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2981 sayılı İmar Affı Yasası ile bugüne kadar bin 121 adet yapıya iskan verilerek, 25 bin 196 konut ve 6 bin 645 işyeri olmak üzere toplamda 38 bin 486 hane imar affından faydalandı.Yapı ruhsatı olup iskanı olmayan yapılar için de elini taşın altına koyan Yenimahalle Belediyesi, 2018 Aralık ayı itibariyle 5 bin 646 yapıya iskan vererek, 101 bin 726 konut ve 9 bin 635 iş yeri olmak üzere toplamda 111 bin 361 hanenin kat mülkiyetine geçişini sağladı.İskan alan yapılardan biri de Batıkent'te bulunan Öz Florya Sitesi oldu. 15 yıldır iskan sorunu yaşayan site sakinleri, iskan belgelerini düzenledikleri tören ile kutladı. Vatandaşları mutlu gününde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. Site sakinleri belgelerini Yaşar'ın elinden aldı."İşimiz düğüm atmak değil, düğümü çözmektir"Yaşar, "Bizim işimiz düğüme yeni bir düğüm atmak değil, düğümü çözmektir. Eviniz bugün itibariyle sizin oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımız devam edecek. Yenimahalle'de iskansız, tapusuz ev kalmayacak. Sizler için çalışıyoruz. Tek hayalimiz herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle" dedi.Konuşmasının ardından sitede bir nişan gerçekleşeceğini duyan Başkan Yaşar, evliliğe giden yolda ilk adımlarını atan Aybala ve Serkan çiftinin nişan yüzüklerini de taktı. - ANKARA