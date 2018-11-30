Yenimahalle'de "Meme Sağlığı" Semineri

30 Kasım 2018 Cuma 12:33



30 Kasım 2018 Cuma 12:33

Yenimahalle Belediyesi, Medicalpark Ankara Hastanesi iş birliğinde "Meme Sağlığı" konulu seminer düzenledi.Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Meral Şen, ikinci bahar üyelerine meme kanseri hakkında bilgi verdi. İlk olarak vatandaşlara meme anatomisini anlatan Şen, meme kanseri kalıtsal mıdır sorusuna da açıklık getirdi. Şen, "Meme kanseri olan kadınların yüzde 80'inde aile hikayesi yoktur. Aile hikayesi olan kişiler daha erken yaşlarda ve daha sık meme kanserine yakalanmaktadır" ifadelerinde bulundu.Konuşmasında tümörün büyüdükçe yayılma olasılığının arttığını da kaydeden Şen, "Meme kanserinde yayılım olmadan tüm kanser hücreleri yok edilebilir ise başarı sağlanabilir. Genelde meme kanserinin hızlı ilerlediği söylenemez. 1 cm çapında meme kanseri ortalama 7 yıl önce başlamıştır" diye konuştu.Şen, ayrıca seminerde meme kanserinin belirtilerinden ve meme kanserine yakalanmamak için alınması gereken tedbirlerden de bahsetti. Şen, meme kanserinin kitle, ağrı, memede büyüme, meme başında ve derisinde çekinti, meme başından akıntı, meme derisinde kızarıklık, meme başında kaşıntı ve meme derisinde ülserler gibi belirtiler ile başladığını söyledi. Şen, "Yakınmanız olsun olmasın 40 yaşına gelen bir hanım mutlaka meme ve jinekolojik muayene için hekimine başvurmalıdır. Her ay kendinizi düzenli biçimde muayene edin. Her yıl mutlaka mamografi ve gerektiğinde meme ultrasonografisi yaptırın" çağrısında bulundu. - ANKARA