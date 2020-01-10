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Yenimahalle'de şizofreni hastaları tiyatro gösterisi sundu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde "Bir Ses, Bir Işık" konulu drama gösterisi sunuldu.

10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:12Yenimahalle'de şizofreni hastaları tiyatro gösterisi sundu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğiyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde "Bir Ses, Bir Işık" konulu drama gösterisi sunuldu.
Merkezde bulunan 10 şizofreni hastasının 3 aylık emeğinin sonucu ortaya çıkan drama gösterisine Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı.
Başkan Vekili Mehmet Kartal, herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması için mücadele verdiklerini belirtti.
Kartal, "Engelli bireylerin sosyalleşmesini ve toplumda hak ettiği değeri kazanmasını amaçlayan engelliler birimimiz, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şizofreni hastalığıyla mücadele eden bireylerimizin hazırladığı bu etkinliğe yoğun katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Mustafa Danışman ise amaçlarının şizofreni hastalığının tanınmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Şizofreni sadece bireyin değil toplumun hastalığıdır. Algı ve düşünce bozukluğu olarak tanımladığımız hastalığın temelinde genetik, biyolojik ve çevresel etmenler bulunmaktadır." diye konuştu.

Yenimahalle, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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