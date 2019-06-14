14.06.2019 12:11
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Yenimahalle'de yaz okulları başlıyor

Yenimahalle

Yaz tatilini Ankara'da geçirecek 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için kurulan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) yaz okullarına kayıtlar başladı.

Yaz tatilini Ankara'da geçirecek 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için kurulan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) yaz okullarına kayıtlar başladı.
Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun bir eğitim yılı geçiren çocuklar için 21 kurs merkezinde verilecek yaz okulu eğitimi için kayıtlar, 28 Haziran'a kadar tüm kurs merkezlerinden yapılabilecek. Eğitimler, 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Bilgisayar kullanımı, drama, gitar, bağlama, bateri, satranç, yağlı boya, resim, takı tasarımı, dekoratif ahşap süsleme, işaret dili gibi birçok branştaki eğitimler uzman öğretmenlerce verilecek.
"Çocuklarımızın eğitimi her zaman önceliğimiz olmuştur"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, hazırlanan tüm projelerde önceliğin çocuklara ve kadınlara verildiğini bildirdi.
YENİMEK Kurs Merkezlerini, ilçe sakinlerinin eğitimi ve kişisel gelişimi amacıyla açılmış gurur kaynağı projeler olarak gördükleri ifade eden Yaşar, bu merkezler aracılığıyla ilçe sakinlerinin evlerinde kapalı kalmaktan kurtulduğunu belirtti.
Yaşar, şu ifadeleri kullandı:
"Geleceğin söz sahibi insanlarının Yenimahalle'den çıkmasını amaç edinerek, çocuklarımız için hazırlanan yaz okulu eğitim programına büyük önem veriyoruz. İlçemize kazandırdığımız tüm yatırımlarda öncelik olarak çocuklarımızı görüyoruz. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine gelmesinde çocuklarımız etkin rol oynayacaktır. Bu anlayışla Yenimahalle'ye hizmet etmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA
Ankara, Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Güncel

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