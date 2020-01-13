Haberler » Güncel » Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi - Haber

Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi

Yenimahalle Belediyesince açılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

13.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:08Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi
Belediyesince açılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor.
Havuzlarda yaz, kış birer aylık periyotlar halinde eğitimler veriliyor. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenleyen Yenimahalle Belediyesinin havuzlarında uzman personel tarafından, tatil boyunca çocuklara yüzme öğretilecek.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki vatandaşların sosyalleşmesi için sosyal tesis sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.
Yenimahalle'de 4 faal durumda havuz bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Havuzlarımızın 5'incisini de Ata Mahallesinde hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yenimahalle, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42  BİR GECEDE 38 KEZ ŞOK YAŞAYINCA YAPAY KALBE 'EVET' DEDİ - Haber
13:42  Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - Haber
13:41  Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum" - Haber
13:41  Hızlı tren kazası davası sanığı Eğitim almadan görevlendirmem hata yapmama neden oldu - Haber
13:41  Çocuklar kültürel mirasları tanıyacak! - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 13:43:44