Yenimahalle'de Zafer Haftası

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:55



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:55

Yenimahalle Belediyesi bünyesindeki sporcular, haftaya damga vurdu. Zafer dolu haftada; Yenimahalle'nin Kadın Hentbol Takımı, EHF Challenge Cup'ta son 16 takım arasına girerken badminton, yüzme, bilardo ve masa tenisi branşlarında da dereceler üst üste geldi.'Sihirli İsteka' Türkiye Şampiyonu olduAntalya'nın Belek ilçesinde yapılan Bilardo Türkiye Şampiyonası final etabında Yenimahalle'nin sihirli istekası Eylül Kibaroğlu, gösterdiği muhteşem performansla Türkiye Şampiyonu oldu. 2018 yılı içerisinde oynanan 3 etap sonucunda kazandığı puanlarla genel klasmanda da şampiyon olan Kibaroğlu, 2019 yılında ülkemizi Avrupa'da ve dünyada temsil edecek.Altın Kulaç'tan Türkiye rekoruDaha önce de 13 yaşta rekor kıran ve Türkiye Şampiyonu olan yüzme takımı sporcusu altın kulaç Merve Tuncel, Turkcell Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 200 metre kelebekte 13 yaş Türkiye rekorunu bir kez daha kırdı. Tuncel; ayrıca 14 yaş rekoruna da imza attı. Başarılı sporcu öte yandan, 100 metre kelebekte Türkiye 2'ncisi, 400 metre serbestte Türkiye 3'üncüsü, 200 metre kelebekte Türkiye 4'üncüsü oldu.Badmintona madalyalı merhabaYenimahalle Belediyesi'nin badminton branşında ilk kez katılım gösterdiği 11 yaş altı Badminton İl Birinciliği müsabakalarında sporculardan Nevra Mutlu, çift kadınlarda kendinden 2 yaş büyüklerle yarışarak Ankara 3'üncüsü oldu.Masa tenisinde de Yenimahalle rüzgarıHentbol, bilardo, yüzme, badminton derken masa tenisinde de Yenimahalle ismi ön plana çıktı. Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği yarışlarında kulüp sporcularından Ayşenur Gürbüz Ankara 1'incisi, Zeynep Karagöz Ankara 2'ncisi ve Aylin Kaya Ankara 4'üncüsü olarak Yenimahallelilerin göğsünü kabarttı. - ANKARA