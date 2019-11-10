Haberler » Güncel » Yenimahalle'de zaman 09.05'te durdu - Haber

Yenimahalle'de zaman 09.05'te durdu

Yenimahalleliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 81'inci yılında andı.

10.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:56Yenimahalle'de zaman 09.05'te durdu
Yenimahalleliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 81'inci yılında andı.

Yenimahalleliler, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 81'inci yılında Batıkent Meydan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle andı. Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, STK yöneticileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleliler katıldı. Atatürk gençlerinin bağımsızlık meşalesini yakmasıyla başlayan törende, başta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na tek tek çelenk koydu. Siren sesiyle saygı duruşuna geçen ve İstiklal Marşı'nı okuyan

Yenimahalleliler, Atalarını saygıyla andı.

Yaptığı konuşmada Atatürk'ün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada övgüyle ve hayranlıkla bahsedilen bir lider olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, "Atatürk'ün yaktığı ışık ilelebet yanacak, kurduğu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bütün insanlığın yüzyıllar boyu övdüğü ve övündüğü bir lider"

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı müddetçe yeni bir ulus oluşturduğunu aktaran Başkan Yaşar, "Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı müddetçe yeni bir ulus oluşturmuştur. Sıfırdan yeni bir devlet kurmuştur. Kurduğu devlet, kurduğu cumhuriyetin ilkeleri bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın önünü aydınlatıyor. Bütün mazlum milletlere örnek olmuş tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Ölümünden sonra da fikirleriyle bütün dünyanın saygı duyduğu tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Onun için onun ilkelerine sarılıyoruz, cumhuriyetine sahip çıkıyoruz. Bugün, Türk ulusu İslam ülkeleri içerisinde farklı bir yerdeyse bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir" dedi.

Başkan Yaşar, "Atatürk, dünya tarihinde her türlü imkansızlığa rağmen inandığı fikirleri uygulamaya koyarak 'Ya bağımsızlık, ya ölüm' sözleri ile büyük bir mücadeleyi kazanmış, arkasından yepyeni çağdaş bir devlet ve millet oluşturmuştur. Atatürk, bütün insanlığın yüzyıllar boyu övdüğü ve övündüğü bir liderdi. Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyerek dünyada yaşayan bütün insanları birbirine daha çok yaklaştırmak, daha çok sevdirmek yolundaki çabaların bir parçasıydı. Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Yenimahalle, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:09 PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
14:04 Minik öğrencilerden en anlamlı gösteri
14:09 Bursa-tarlasına giren hırsızın saldırısında yaralandı
14:03 Atatürk ebediyete intikalinin 81.yılı Çaycuma'da anıldı
14:08 Denizli'de meslek liseliler Atatürk'e sevgilerini koreografiyle gösterdi
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 14:10:02