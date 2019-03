Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesince her mahalleye yapılması planlanan kültür merkezlerinin altıncısı Serhat Mahallesi'nde törenle hizmete açıldı.Törende Serhat sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'ye çok şeyler yaptık. Yenimahalle 2009'un Yenimahalle'si değil. İlçemizin her noktasında eğitimde sağlıkta, kültürde sanatta, alt yapıda üst yapıda, sporda sosyal hayatta belediyemizin yaptığı hizmet ve yatırımları var. İddia ile söylüyorum bu yatırım ve hizmetler birçok il belediyesinde yok. Yenimahalle Belediyesi olarak birçok ilki gerçekleştirdik. Bakın belediye olarak Uluslararası İSO 9000 Belgesi'ni ilk alan belediye biz olduk. Bunu bana bu hükümet verdi. Bunu gerçekleştirmek kolay olmuyor. Aylarca bizi incelediler. Her şeyimize baktılar. Sonucunda bize bu belgeyi verdiler. Göreve geldiğimizde 2 tane cenaze aracımız vardı. Birçok araç kiralama olarak kullanılıyordu. Şimdi belediyenin koca bir araç filosu var. Bunu nasıl başardık. Ekmeği ekmekçiden alarak yaptık" dedi."Kentleri en iyi yönetecekleri seçeceğiz"31 Mart'ın sadece bir yerel seçim olacağının altını çizen Yaşar, "Bir savaşa gitmiyoruz, kentleri kim daha iyi yönetecek onu seçeceğiz. Ama televizyonlara bakınca bir kaos havası oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu cumhuriyeti zor kurduk, yaşatmak için ilelebet çalışacağız. Herkesi dinleyeceksiniz, kimin size daha iyi hizmet vereceğini düşünüyorsanız, 1 metrekarelik alana girip vicdanınızla baş başa kalıp oyunuzu kullanacaksınız. Kazananda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak" diye konuştu.Serhat sakinlerinden Yaşar'a teşekkürSerhat Mahallesi Muhtarı Bahadır Koç da yaptığı konuşmada, "Mahallemizin uzun zamandır heyecanla beklediği bu kültür merkezini yapan Başkan Fethi Yaşar'a, ekibine ve emeği geçen herkese mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.7'den 70'e hizmet alanıYaklaşık 2 bin 900 metrekare alan üzerine yapılan Serhat Kültür Merkezi'nde taziye evi ve mutfağı, mescit, 215 kişilik konferans salonu ve hazırlık odaları ile yaşlılar İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, gençler için kütüphane ve atölyeler, kadınlar için YENİMEK kurs merkezi, fitness salonu, yemek salonu ve kafeterya yer alıyor.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenin CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Serhat sakinleri katıldı. - ANKARA