Yenimahalle'nin Projeleri Ödüle Doymuyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:52



14 Aralık 2018 Cuma 11:52

Yenimahalle Belediyesi hayata geçirdiği sosyal ve kültürel projeler ile ödül almaya devam ediyor. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen "Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni" gecesinde on binlerce ilçe sakinine ekonomik destek sağlayan "Halk Kart" projesi ödüle layık görüldü.Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Ankara milletvekilleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) Başkanı Ömer Uzun, Altındağ, Sincan, Etimesgut belediye başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.Başkan Yaşar'a plaketAnkara'nın tarih içerisinde kültürel, sosyal ve ekonomik olarak konumunu ve geçirdiği değişimleri konu alan sinevizyon gösterisi ile başlayan ödül töreninde, Yenimahalle'de vatandaşların birçok dükkan ve alışveriş merkezinde kullandığı, 700'den fazla firma ve küçük esnafa destek veren "Halk Kart" projesiyle ödül alan Başkan Yaşar, plaketini AGYD Başkanı Ömer Uzun'un elinden aldı."Vatandaşa ve esnafa destek oluyoruz"Ödül töreninde konuşan Yaşar, "Ülkelerin tümünde başkentler ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel açıdan özel bir yere sahip olmakla birlikte her ülkenin simgesidir. Ankara, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar çok önemli kararların alındığı, büyük öneme sahip bir şehirdir. Göreve geldiğimiz günden beri yalnızca Yenimahalle'ye değil, hayata kazandırdığımız projeler aracılığı ile Ankara'ya kültürel ve sosyal alanda büyük değer kazandırdık. Vatandaşa fayda sağlamayan hiçbir çalışmanın altına imza atmadık. HalkKart Projesi hem vatandaşımıza ekonomik olarak destek oluyor hem de ticaretin canlanmasına ve özellikle küçük esnafın sıkıntılı günler yaşadığı bu dönemde rahat nefes almasını sağlıyor" dedi. - ANKARA