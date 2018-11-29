Yenimahalle'ye 5 Yeni Kültür Merkezi

29 Kasım 2018 Perşembe 12:03



29 Kasım 2018 Perşembe 12:03

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin kültürel ve sosyal alanlarda ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenlenen etkinliklerle boş vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla açmış olduğu kültür merkezlerine yenilerini ekliyor.6 yıldır binlerce vatandaşa hizmet veren Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ile Batıkent halkının uğrak noktası haline gelen Meydan AVM'nin ardından ilçenin 5 ayrı noktasında da yeni kültür merkezleri hizmete açılacak.Tesisler Aralık'ta açılıyorSerhat, Ata, Yakacık, Turgut Özal ve Kaletepe Kültür Merkezleri, son eksikliklerin giderilmesi ile birlikte yakın zamanda Yenimahallelilerin hizmetine sunulacak. Aralık ayından itibaren açılışları gerçekleştirilecek olan merkezlerde, Yenimahaleliler kendi mahallelerinde eğitim, sanat, kültür ve toplantı yapma imkanı bulacaklar.Kültür merkezlerinde yok yokYapılan dev eserlerle Yenimahalle'yi sanatın ilçesi haline getiren Yenimahalle Belediyesi Kültür Merkezleri'nde, ilçe sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için her şey düşünüldü. İçerisinde çok amaçlı konferans salonu, hazırlık odaları, taziye evi ve mutfağı, mescit, İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi, YENİMEK Kurs Merkezi, kütüphane ve fitness salonu gibi birçok unsuru barındıran bu merkezler, kültür ve sanatın her mahalleye ulaşmasında ev sahipliği yapacak. - ANKARA