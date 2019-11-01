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Yenimahalle'ye 9 park yapılıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yapımı süren parklarda incelemelerde bulundu.

01.11.2019 13:04Yenimahalle'ye 9 park yapılıyor
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yapımı süren parklarda incelemelerde bulundu.
Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarına 9 park yapılıyor.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyelerinin hiç kimseye ihtiyaç duymadan her noktaya eşit hizmet götürdüğünü söyledi.
Her ihtiyaçlarını özkaynaklarından karşıladıklarını belirten Yaşar, şöyle konuştu:
"Göreve geldiğimde sadece belediye binamız vardı. Bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Yurttaşlarımız parklarımızda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecek. Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın, parklarımızda, spor tesislerimizde, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin, komşuluk ve hemşehrilik bilinci yeniden canlansın istiyoruz. Bu yüzden de park sayılarımızı arttırmaya devam edeceğiz."

Güncel

Kaynak: AA

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