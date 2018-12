Yenimahalleli Minikler Yerli Malı Haftası'nı Kutladı

Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kreşlerde çocuklar yerli malı tüketmenin önemini öğrendi.Yenimahalle Belediyesi bünyesinde hizmet veren 80. Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Demetevler Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak ve Barış Manço Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören bin 200 minik öğrenci, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Yerli Malı Haftası'nı kutladı.Hafta dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda minik öğrenciler, yöresel kıyafetler giyip evlerinden getirdikleri yerli üretim ve organik ürünleri arkadaşlarıyla paylaştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda çocuklar hangi ürünün hangi mevsimde tüketilmesi gerektiğini, hangi ürünlerin ülkemiz sınırları içerisinde üretildiğini öğrendi. Özel hazırlıkların yapıldığı Yerli Malı Haftası'nda çocukların kahkahaları sınıfları çınlattı.Özel etkinlikler yapıldıHer kreşte farklı yapılan kutlamalarda minikler oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçirirken, birbirinden farklı ve orijinal lezzetleri hep beraber tadıp karınlarını doyurdu. Çeşitli besinlere benzeyen figürler oluşturan öğrenciler hem eğlenip hem de öğrendi."Bilinçli minik tüketiciler"Okul öncesi eğitime önem verdiklerini ve kreşlerde eğitim gören çocukları geleceğe her yönüyle donanımlı hazırlamak için uğraştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Okul öncesi eğitim, çocukların hayata attıkları adımların en önemlisidir. Bu sebeple biz belediye olarak okul öncesi eğitime çok önem veriyoruz. Kreş ve öğrenci sayımızı her geçen gün arttırıyoruz. Modern binalar yapmanın yanında dünya standartlarında bir eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Ülkesine ve milletine bağlı bireyler yetiştirdiklerini vurgulayan Yaşar, "Kendi kaynaklarını bilen bilinçli tüketici nesiller yetiştiriyoruz. Bu tür haftalar bu bilincin oluşmasında önemlidir" diye konuştu. - ANKARA