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Yenimedya ekibi Darülaceze'yi ziyaret etti

Haberler.com'un da bünyesinde bulunduğu Yenimedya Elektronik Yayıncılık çalışanları olarak sadece bayramlar ve özel günlerde değil, her gün hatırlanması gereken yaşlılarımızı ziyaret ettik.

31.07.2019 14:04
Yenimedya ekibi Darülaceze'yi ziyaret etti

'Darülaceze bu bayram da dolup taştı'' manşetli haberleri yapmaktan öteye geçip, normal bir mesai günümüzde yaşlılarımızı ziyaret ettik. CEO'muz Sümeyra Teymur'un da bulunduğu ekibimizi girişte karşılayan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurum tarihi hakkında bilgiler verdi. Rehabilitasyon merkezinden başladığımız ziyaretimizde sakinlerin yaptığı resimleri, el dokuması kumaşları, örgü çantaları ve geri dönüşüm ürünlerinden yapılan objeleri de yakından inceleme imkanı bulduk. Darülaceze sakinleriyle zaman zaman gülümseten, zaman zaman duygulandıran anlar yaşadık.

Ziyaretçi Merkezinde kurum hakkında kısa film izledikten sonra Darülaceze sakinleriyle ayrı ayrı vedalaşıp hediyelerini takdim edip programımızı sonlandırdık.


Darülaceze, CEO, Yaşam

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