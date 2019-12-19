Haberler » Güncel » Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret - Haber

Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Belediye Meclisi üyeleri, köy muhtarları, bölge çiftçileri ile birlikte Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

19.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:08Yenipazar Belediye Başkanı Baran ve çiftçilerden Kayseri Şeker'e ziyaret
Belediye Başkanı Menderes Baran, Belediye Meclisi üyeleri, köy muhtarları, bölge çiftçileri ile birlikte Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.
Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kampanyanın hayırla sonuçlanması temennilerini, dileklerini, iletmek için buraya kadar zahmet etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah çiftçilerimizin işini, gelirlerini bereketli eylesin. Allah nice kampanyalarda ağız tadı ile birlikte olmayı nasip eylesin, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz Kayseri Şeker olarak büyük bir aileyiz. Çiftçimizle, çalışanlarımızla bu işi hep birlikte başarıyoruz. Onun için de bu dayanışma duygusu, arzusu, gayreti bizim için oldukça anlamlı ve değerlidir. Ben hepsinin yüreğine, ellerine sağlık diyorum. Allah, bize bu güzel yürekli insanlara hizmette elimizden geldiği kadar yardımcı olsun. Bizim de gayretimiz bu istikamette. Cenabı-ı Allah yardımcımız olsun inşallah. Başımızı eğdirmesin, mahcup ettirmesin."
Başkan Baran ise "Kazasız, belasız başarılı, şeker oranı ve verimi yüksek bir kampanya dönemi geçirdik. Ondan dolayı köy muhtarları ve pancar çiftçilerimizle birlikte Başkanımız Hüseyin Akay'a teşekkür ediyoruz. Nice hayırlı kampanyalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Yenipazar, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber
11:40 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:40 Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Haber
11:40 HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu - Haber
11:40 Tekerlekli sandalyeyle okula giden Kardelen'e en büyük destek arkadaşından - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
19.12.2019 11:46:01