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Yenipazar Belediye, İlçe Milli Eğitim'i mağlup etti

Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda Belediye, İlçe Milli Eğitim'i 3-0 mağlup etti.

11.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:56Yenipazar Belediye, İlçe Milli Eğitim'i mağlup etti
Belediyesi Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda Belediye, İlçe Milli Eğitim'i 3-0 mağlup etti.

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda İlçe Milli Eğitim ile mücadele eden belediye, maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. 25-15, 25-11 ve 25-22 sayılarla maçı kazanan Belediye, maç sonunda Belediye Başkanı Yüsran Erden ile büyük sevinç yaşadı. Başkan Erden, her maç olduğu gibi her iki takımı da tebrik etti.

Öte yandan maça büyük ilgi gösterilirken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve eşi Nursevil Erden maçı beraber izledi. - AYDIN

Yenipazar, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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