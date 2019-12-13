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Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor

Yenipazar Belediyesi'nin düzenlediği Voleybol Turnuvası'nda Çarşı Mahallesi, Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

13.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:24Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor
Belediyesi'nin düzenlediği Turnuvası'nda Çarşı Mahallesi, Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

Yenipazar Belediyesi'nce düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda maçların heyecanı sürerken, Çarşı Mahallesi mücadele ettiği Belediye'yi 3-1 yendi. Kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maç sonunda her iki takım birbirini tebrik etti. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, her mücadelede yaptığı gibi maç sonunda soyunma odalarına giderek, takımlara başarılar diledi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Çarşı Mahallesi, geçtiğimiz maç Alamut'u yenmişti. - AYDIN

Çarşı Mahallesi, Yenipazar, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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