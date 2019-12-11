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Yenipazar CHP'de Abdullah Pehlivan adaylığını açıkladı

Veteriner Hekim Abdullah Pehlivan, Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar ilçe başkan adaylığını açıkladı.

11.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:57Yenipazar CHP'de Abdullah Pehlivan adaylığını açıkladı
Veteriner Hekim Abdullah Pehlivan, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkan adaylığını açıkladı.

19 Perşembe günü Yenipazar İlçe Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan CHP Yenipazar ilçe Olağan Kongresi için adaylığını açıklayan Pehlivan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yenipazar'da parti içi barışın, toplumsal duyarlılığın oluşması ve CHP öngörüsünü gençlere aşılamak, umudu etkin kılmak için yola çıktık. Tartışmalardan uzak belediye hizmetlerinin devamlılığı ve Yenipazar için tüm partilerle diyalogla çözüm üretmek için kısacası umut olmak için varız. Kişisel çıkar gütmeden partimizi büyütmeye, örgütümüzle el ele vererek CHP'nin bu ülkenin yapıtaşı ve dinamosu olduğunu hissettirmek için varız." - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Yenipazar, Aralık, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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