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Yenipazar'da kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesinin, Yenipazar ilçesinde başlattığı kanalizasyon altyapısı yapım çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

19.07.2019 14:15 Yenipazar
AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesinin, Yenipazar ilçesinde başlattığı kanalizasyon altyapısı yapım çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni dönemde yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. İl genelinde yoğun bir yatırım hamlesi yürüten Başkan Çerçioğlu Yenipazar'ı kanalizasyona kavuşturuyor. Yenipazar ilçe merkezini kanalizasyon altyapısına kavuşturmak için yoğun bir çalışma programı yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yenipazar ilçe başlatılan kanalizasyon alt yapısı çalışmalarının yüzde 75'i bitti. 10,4 kilometrelik kanalizasyon hat yapımına ulaşılan çalışmalar kapsamında 4 kilometre daha hat yapılmasına devam ediliyor. Kanalizasyon altyapısının tamamlanması ile beraber Yenipazar ilçesi sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir kanalizasyon altyapısına kavuşacak.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Özlem Çerçioğlu, Yenipazar, Aydın, Güncel

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