Yenipazar'da korona virüs denetimi

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşları denetledi.

Yenipazar'da korona virüs denetimi
06.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:14

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşları denetledi.

Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği pandemi sürecinde, Yenipazar'da denetimler sıklaştı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm Türkiye genelinde bugün korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Bekir Yalçın, Belediye Başkanı Yüsran Erden, emniyet ve jandarma ekipleri, ilçeyi gezerek esnaf ve vatandaşları denetledi. Sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Yenipazar, Türkiye, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Yenipazar'da korona virüs denetimi - Haberler