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Yenipazar MEB'den lokma hayrı

Yenipazar Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden MEB Personelleri için lokma hayrı gerçekleştirdi.

26.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:38Yenipazar MEB'den lokma hayrı
Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden MEB Personelleri için lokma hayrı gerçekleştirdi. Lokma hayrında, dualar edildi.

Yenipazar Milli Eğitim Müdürlüğü, hayatını kaybeden öğretmenler için lokma hayrı gerçekleştirdi. Öğretmenler Günü'nün de yaklaşması sebebiyle yapılan lokma hayrında, İlçe Müftüsü Mustafa Can dua etti. Lokma hayrına Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Yenipazar Belediye Başkan vekili İlknur Karaduman, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve Yenipazarlılar katıldı. - AYDIN

Yenipazar, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

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