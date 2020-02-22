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Yenipazar protokolü Hükümet Mahallesi'ni ziyaret etti

Yenipazar'da her ay bir mahalleye konuk olan ilçe protokolü, Şubat ayı toplantısı dahilinde Hükümet Mahallesi'ni ziyaret etti.

22.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:05Yenipazar protokolü Hükümet Mahallesi'ni ziyaret etti
'da her ay bir mahalleye konuk olan ilçe protokolü, Şubat ayı toplantısı dahilinde Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'ın da katıldığı toplantıda, mahalle halkı sorunlarını ve isteklerini dile getirdi. Yapılan toplantıda Entegre Hastanesi'nin Haziran ayında açılacağı müjdesini, İlçe Sağlık Başhekimi Vekili Metin Şahin verdi. İnönü Caddesi'nde yapılan tek yön uygulaması ile ilgili de kurala uymayan sürücülere 1200 lira para cezası uygulanacağı belirtildi. Toplantıda sokak köpekleri, bahçe yollarının genişlemesi ve elektrikle ilgili sorunlar konuşuldu. Mahalle Muhtarı Deniz Eldeniz, ilçe protokolüne teşekkür etti.

Toplantı sonrası Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Muhtar Deniz Eldeniz, toplantıda konuşulan bahçe yollarını inceledi - AYDIN

Metin Şahin, Yenipazar, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA

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