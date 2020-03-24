Yenipazar sokakları dezenfekte edildi
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçe merkezindeki sokakları dezenfekte etti.
24.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:15
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçe merkezindeki sokakları dezenfekte etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, ilçedeki caddeleri yıkadı. Hükümet Mahallesi Muhtarı Deniz Eldeniz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi'ne teşekkür etti. - AYDIN
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, ilçedeki caddeleri yıkadı. Hükümet Mahallesi Muhtarı Deniz Eldeniz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi'ne teşekkür etti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Yenipazar, Aydın, Güncel