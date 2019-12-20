Haberler » Güncel » Yenişehir Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açıldı - Haber

Yenişehir Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açıldı

Diyarbakır'da "Yenişehir Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" düzenlenen törenle açıldı.

20.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:29 Yenişehir Aile ve Dini Rehberlik Bürosu açıldı
'da " Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" düzenlenen törenle açıldı.
Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından hizmete alınan büronun açılışına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Beşikci yaptığı konuşmada, açılışını gerçekleştirdikleri büronun önemine değinerek, herkese hayırlı olmasını diledi.
İl Müftüsü Karabayır'ın okuduğu duanın ardından kesilen kurdeleyle büronun açılışı yapıldı.
Merkezi gezen Beşikçi, sunulacak hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Selim Karabayır, Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46   Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma (2) - Haber
17:46   Büyükada'da ruamlı atların itlaf edilmesiyle ilgili görüntüler -1 - Haber
17:46   İsrail askerleri Gazze sınırında 13 Filistinliyi yaraladı - Haber
17:46   İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de - Haber
17:46   AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 17:48:58