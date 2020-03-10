Yenişehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer salgın hastalıklara karşı belediye binası ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Mersin 'in Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer salgın hastalıklara karşı belediye binası ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, belediyenin ana ve ek hizmet binalarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde önlem amaçlı temizlik çalışması yapıldı.
Ekipler, hijyenik koşullarda vatandaşlara hizmet vermek için yoğun olarak temas edilen noktalarda detaylı temizlik yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, salgın hastalıklara karşı insan sağlığını ön planda tuttuklarını belirtti.
Özyiğit, salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, belediyenin ana ve ek hizmet binalarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde önlem amaçlı temizlik çalışması yapıldı.
Ekipler, hijyenik koşullarda vatandaşlara hizmet vermek için yoğun olarak temas edilen noktalarda detaylı temizlik yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, salgın hastalıklara karşı insan sağlığını ön planda tuttuklarını belirtti.
Özyiğit, salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA
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