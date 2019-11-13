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Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken görevden alındı.

13.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:04Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Hakkında terör soruşturması yürütülen 'ın HDP'li İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken görevden alındı. Yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17867 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Belgin Diken, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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