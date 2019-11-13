Haberler » 3. Sayfa » Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandı - Haber

Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandıDİYARBAKIR - Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken görevden alındı.

13.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:01
Belediyesi'ne kayyum atandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken görevden alındı. Yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak atandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32253 sayılı soruşturma dosyası ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17867 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Halkların Demokratik Partisi, Belgin Diken, Yenişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:18 İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada
10:13 İstanbul'daki konsolosluk görevlisinin katilini Adana polisi yakaladı
10:17 Pendik'te patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu kamerada
10:11 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
10:15 Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
18:41 Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:28:37