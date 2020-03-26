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Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Bursa Yenişehir Belediyesi vatandaşlara sıcak yemek yardımı ile birlikte erzak ve ekmek yardımı yapıyor.

26.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:36
Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor
Bursa Yenişehir Belediyesi vatandaşlara sıcak yemek yardımı ile birlikte erzak ve ekmek yardımı yapıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Gıda Bankası aracılığı ile günde 148 vatandaşımıza sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Bununla birlikte Yenişehir Belediyemiz bünyesinde bulunan YESAŞ ekmek fabrikamızdan 79 hanedeki vatandaşlarımıza ekmek dağıtıyoruz. Ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyoruz. İlçe Kaymakamımız Suat Seyitoğlu ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte kırsal ve merkez mahallelerimizde, 300 hanede toplam 430 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yaş sebze ve meyve, kahvaltılık ürünler ile temel gıda içeren paketlerimizi teslim ettik" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Yaptığımız yardımlar yaklaşık 20 gün yetecek kadar yardımlardır. Bu süreçten sonrada gerektiğinde yardımlarımız aksamadan devam edecektir. Cumhurbaşkanlığımızın yayınladığı genelge gereği ile belediyemiz ve ilçe kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının organizasyonuyla ilçemizde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Kaymakamlık Hizmet Binasında iletişim bürosunda 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan Vefa Destek Grubuyla Korona virüsü salgını sebebiyle dışarıya çıkamayan vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Yenişehir, Yenişehir, Güncel

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