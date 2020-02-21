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Yenişehir Belediyesinden çölyak hastalarına gıda yardımı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçe sınırları içinde ikamet eden çölyak hastası çocuk ve yetişkinlere glutensiz gıda yardımında bulundu.

21.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:32Yenişehir Belediyesinden çölyak hastalarına gıda yardımı
'ın İlçe Belediyesi, ilçe sınırları içinde ikamet eden çölyak hastası çocuk ve yetişkinlere glutensiz gıda yardımında bulundu.

Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 20 çölyak hastası vatandaşın glütensiz gıda ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, glutensiz gıdaların gerek fiyatlarında gerekse temini konusunda zorluklar olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Bu zorlukları bir nebze azaltmak için çölyak hastalarına gıda desteğinde bulunduk. Belediye olarak hemşehrilerimizin yanındayız. Bugüne kadar onlara elimizdeki olanaklar dahilinde hep yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz, elimizdeki tüm imkanları onlara sunmaktan ve çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmekten dolayı son derece sevinçliyiz. İlçemizde bulunan çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın düzenli olarak taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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