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Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından sabah namazı buluşmaları etkinliği düzenlendi.

13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları
Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından sabah namazı buluşmaları etkinliği düzenlendi.

Her cuma gerçekleştirilecek etkinliğin ilki, bugün Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin katılımıyla Ofis Cami'sinde başladı. Cemaat ile kılınan sabah namazı sonrası şehitler ile dünyayı tehdit eden koronavirüsün en hafif şekilde atlatılması için dualar edildi.

Duanın ardından Kaymakam Beşikci, cemaatle birlikte Yenişehir Belediyesi tarafından ikram edilen çorbayı içerek, cemaat ile sohbet edip, sorun ve istekleri dinledi.

"Güzel ve keyifli bir buluşma oldu"

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini belirten Kaymakam Beşikci, "Camideki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili notlarımızı aldık. Oldukça güzel ve keyifli bir buluşma oldu. Bundan sonra her cuma günü farklı bir camimizde sabah namazında vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

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