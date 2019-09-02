Haberler» Güncel» Haber

Yenişehir'de Altın Biber Festivali

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçezde faaliyet gösteren ihracatçı firma sahipleriyle bir araya gelerek 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali hakkında konuştu.

02.09.2019 17:41 Yenişehir'de Altın Biber Festivali
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçezde faaliyet gösteren ihracatçı firma sahipleriyle bir araya gelerek 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali hakkında konuştu.

Yaklaşan festival programı ve düzenlenecek faaliyetler hakkında firma sahiplerini bilgilendiren Aydın, Osmanlı'nın ilk başkenti ilçemizin önemli bir geçim kaynağı ve simgesi haline gelen tarım ürünlerimizden biberin, ülkemizde ve dünya pazarlarında tanıtımına katkı sağlamak maksadıyla kurum, kuruluş, üretici birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ihracatçılara önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Aydın, "Festival çerçevesinde bu yıl ilçemizde ilk kez yapılacak olan Türkiye Çobanları 3. Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri, koç ihalesi, küçükbaş ırkları güzellik geçidi, cins köpek yarışması, küçükbaş yetiştiricilik seminerleri, atlı ve yaya okçuluk gösterileri, halk koşusu ve toplu sünnet cemiyeti festivalimize renk ve canlılık katacaktır. Ahmet Şafak konseri ve Halil Özçelik konseri de yapılacak" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:00   Yemen'de "Ulusal İttifak"tan hükümete destek açıklaması
00:46   Burkina Faso'da darbeci generallere hapis cezası
00:42   Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
00:40   Sudan'da trafik kazası: 15 ölü, 22 yaralı
00:38   Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
00:27   Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı
00:18   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması