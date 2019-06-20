20.06.2019 16:21
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Yenişehir'de, buğday hasadına yağmur engeli

Yenişehir

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle olgunluğa ulaşan buğdayların hasadı yapılamadı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle olgunluğa ulaşan buğdayların hasadı yapılamadı. Haziranın ilk günlerinde başlanan hasadı sürdüremeyen çiftçiler, çalışmalarını durdurdu.
Yenişehir'de günlerdir etkili olan yağış, olgunluğa ulaşan buğdayların hasadına engel oldu. Buğdaylardaki nem oranı yükselirken, biçerdöverlerde oluşan çamur nedeniyle tarlalara girilemedi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, haziran ayının başından bu yana yağan yağmurun, buğday hasadını olumsuz etkilediğini söyledi. Her sezon haziranda başlanan buğday hasadının temmuz ortalarında sona erdiğini belirten Aktaş, "Bu sezon yoğun yağmur, tarlalardaki üründe normalin çok üzerinde nem oluşmasına neden oldu. Hasat öncesi en çok yüzde 14 olması gereken nem oranı yüzde 20'leri geçti. Yağmurların dinip toprağın kurumasını bekliyoruz" dedi. 


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa, Yenişehir, Güncel

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