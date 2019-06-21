21.06.2019 15:49
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Yenişehir'de göz nuru sergisi

Yenişehir

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi.

Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açılışına Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın , ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve basın mensupları katıldı. Aydın, "Her yıl 6 bin kişiye çok çeşitli branşlarda eğitim veren Halk Eğitim Merkezimizin eğitim alanında ilçemize verdiği katkılar çok büyük ve önemlidir. Yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin böyle bir programla sergilenmesine vesile olanlara ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol mensupları eşliğinde açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergi gezildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Aydın , Bursa , Yenişehir , Güncel

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