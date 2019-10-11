Haberler » Güncel » Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kaz yetiştiriciliğine olan yöneliş dikkat çekiyor.

11.10.2019 13:45Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kaz yetiştiriciliğine olan yöneliş dikkat çekiyor. 5 yıl önce sadece 1 yetiştiricinin 300 kazlık çiftliği olduğu ilçede bugün yetiştirici sayısı 19'a, toplam kaz sayısı da 3 bine ulaştı.

Yenişehir ilçesi Karacaali Mahallesi'nde kaz yetiştiricilerden Feridun Kahraman, kaz etine olan talebin giderek arttığını vurguladı. Bu talebin üretim artışını tetiklediğini belirten Kahraman, "Tavuğun tanesi 30-35 liradan satılırken, yetişkin bir kaz ise 120-130 liradan rahatlıkla alıcı buluyor. 5 kiloya kadar et alınabilmesinin yanı sıra etinin lezzeti ilgiyi artırıyor" dedi. Beslenme alışkanlıklarındaki değişimin etkisinin de yadsınamayacağını ifade eden Kahraman, tüketicinin yeni damak tadı arayışlarına girdiğini anlattı. Kahraman, "Kaz eti adeta yeni keşfediliyor. Kimi aileler fırında kızartıp bulgur pilavıyla tüketirken, kimileri yahnisini yapıyor" diye konuştu. Kaz yetiştiriciliğini çiftçilere öneren Kahraman, bu alandaki talebin gelecek yıllarda da artarak süreceğine inandıklarını kaydetti. Kahraman, "Öncelikle bakımının kolaylığı, hastalıklara karşı dirençli olmasının yanında pazar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Her çiftçi, evinin bahçesinin bir köşesinde pekala kaz yetiştirebilir" dedi.



Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:31 Gerze, kalıcı muayene istasyonu istiyor
15:32 Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım
15:36 Sivil toplum ve iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:36 Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir
15:31 Çocuklar doyasıya eğledi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde birlik çağrısı yaptı
15:35 Barış Pınarı Harekatına destek vermek isteyen vatandaşlar kan bağışında bulundu
11.10.2019 15:39:01