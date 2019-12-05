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Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni

Yenişehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gazi ve yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından madalya ve berat belgesi verildi.

05.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:20Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni
ilçesinde, Barış Harekatı'na katılan 5 gazi ve yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından madalya ve berat belgesi verildi.
"Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", Yenişehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdür Vekili Fikriye Aydın, Bursa Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, Yenişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk katıldı.
Seyitoğlu, törende yaptığı konuşmada, gazilerin vatanın bekası için üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını söyledi.
Devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını vurgulayan Seyitoğlu, gazilerin gösterdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu dile getirdi.
Dernek başkanları Uyar ile Öztürk de 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.
5 gazi ve yakınına madalya ve beratlarının takdim edildiği program, gaziler onuruna verilen kokteyl ile sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yenişehir, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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