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Yenişehir'de okullarda denetim

Yenişehir Belediyesince okul kantinlerinde temizlik ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

08.10.2019 14:20Yenişehir'de okullarda denetim
Yenişehir Belediyesince okul kantinlerinde temizlik ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede bulunan okullarda gıda, temizlik ve ruhsat kontrolü konularında incelemede bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, amaçlarının öğrencilerin temiz ortamlarda sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak olduğunu belirtti.
İlçedeki okullarda bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade eden Özyiğit, gıda satışının ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu kaydetti.

Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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