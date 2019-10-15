Yenişehir'de ölen kuzu sayısı 180'i geçti

BURSA'nın Yenişehir ilçesinin kırsal Karacaali Mahallesi'nde ölen kuzu sayısı 180'i geçti. Kuzu ölümlerinin nedeninin laboratuvar sonuçlarının çıkmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Yenişehir'e bağlı Karacaali Mahallesi'nde, muhtar Murat Üzmen ile Emin Turgut'un, 3 günlük ile 20 günlük arasında değişen toplam 200 kuzusundan 170'i, önceki gün ağıllarında ölü bulundu. İhbar üzerine Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü görevlileri, Yenişehir'e geldi. Ağıllarda ayrıntılı incelemede bulunan ekipler, telef olan kuzulardan nekropsi yapılması için numuneler aldı.

Bursa Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Yıldırım Oran, "Tetkikler yapıldı, alınan numuneler Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün laboratuvarına gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden gelen bir ekip de kuzulardan numune aldı ve laboratuvar sonuçları beklenmeye başladı" dedi.

İlk bulguların hayvanların hastalık belirtisi vermeden birdenbire telef olduklarına işaret ettiğini vurgulayan Oran, ölümlerin halen sürdüğünü kaydetti. Kuzu ölümlerinin Muhtar Murat Üzmez'in ağılında durduğunu, Mehmet Emin Turgut'un ağılında ise sürdüğünü belirten Oran, "İnşallah bir çare bulunur. Mağdur yetiştiricilerimizin zararlarının devlet tarafından karşılanmasını bekliyoruz. İnsanlar bu durumlarda devletlerinin yanlarına olduğunu görmek isterler. Onların maneviyatlarını yükseltmek açısından bunun önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Lütfen bu insanlarımızın mağduriyetini giderin" dedi.

Mehmet Emin Turgut ise, "İncelemeler yapıldı, numuneler alındı. Ancak ölümlerin nedeni henüz bulunamadı. Laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz. Ağıllarımızda hasta kuzu yok, telef olan kuzu var. Ölümlerin önüne geçilemiyor. Dün gece de 4 kuzum daha telef oldu. Hastalıkla savaşılmıyor. Hastalıkla savaş edemiyoruz, çünkü hastalığın ne olduğu bilinmiyor. Sağ kuzularımıza müdahale edemiyoruz. Yetkililer el attı, ama ölüm nedeninin ne olduğunu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağılındaki ölümlerin durduğunu belirten Karacaali Muhtarı Murat Üzmez ise, ölen kuzu sayısı 180'i aştı. Köyümüzde herkes merak ve endişeyle laboratuvarlardan çıkacak sonuçları bekliyor" diye konuştu.

Kuzuların ölüm nedeninin laboratuvar sonuçlarının ardından belli olacağı ifade edildi.

- Bursa