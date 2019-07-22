Yenişehir'de yıkım devam ediyor

Son olarak caddede bulunan 2 iş yeri belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İKİ İŞ YERİ YIKILDI

Yahşihan'da usulsüz iş yerlerinin yıkımı devam ediyor. Yapılan tebligatların ardından ilçenin kaldırımlarında ve yolun kenarlarında estetiği bozan ve usulsüz şekilde kiraya verilen iş yerlerinden 2 tanesi daha yıkıldı. Yurt-Kur Caddesi üzerinde bulunan; birisi çiğköfteci diğeri ise fast-food satışı yapan iş yerleri usulsüz olduğu gerekçesi ile yıkıldı.

3-4 AY SÜRECEK

Yıkımın ardından basın mensuplarına konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şunları söyledi; "Seçimden önce vadettiğimiz gibi kaçak olan, ruhsatı olmayan veya işgal altında bulunun büfeleri tek tek yıkıyoruz. Yıkmaya da devam edeceğiz. Kaldırımlar vatandaşın olacak. Buralara yürüyüş yerleri yapacağız. Üniversite öğrencileri daha rahat kaldırımda yürüyebilecekler. Mahkemenin bazı iş yerlerini yürütmeyi durdurma kararı ardından biz işlemi biten usulsüz yerlerin yıkımına devam ediyor. Tahminimiz 3-4 ay sürecek. Toplam 39 iş yerine tebliğ yapıldı" dedi.