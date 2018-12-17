Yenişehir'e 5 Yılda 5 Milyar Liralık Yatırım

Osmanlı'nın İlk başkenti olan Bursa
'nın Yenişehir
ilçesine devlet tarafından 5 yılda 5 milyar liralık yatırım yapıldığı bildirildi.
2014 Mart ayında yapılan yerel seçimlerinde AK Parti'den Bursa Yenişehir
Belediye Başkanı seçilen Süleyman Çelik
, kendilerinin ilçeye bağlı 61 köy ve merkezde bugüne kadar 250 milyon liralık yatırım yaparken, hükümet tarafından ilçeye 5 yılda 5 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Bütün devlet yatırımlarımız ile baktığımızda hızlı tren mali portresi, Otomotiv Test Merkezi, Boğazköy Barajı ve diğer sulama projeleri, Bilecik
karayolu, İnegöl
karayolu ve diğer hizmetler ile baktığımızda hükümetimizin bütçesinden çıkan toplam 5 milyar lira civarındadır. Bu bölgede böyle büyük yatırımların yapılması ve yapılacak olması devletimizin gücünü ve büyüklüğünü ortaya çıkarmaktadır" diye konuştu.
Başkan Çelik, "Genel anlamda baktığımızda devletimizin gücü ve büyüklüğü hepimiz tarafından takdir ediliyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde yapılan çalışmaların ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm İslam coğrafyasında da yapmış olduğu çalışmaları göz önüne aldığımızda Allah'a hamd olsun artık Dünya devletleri sıralamasında hak etmiş olduğumuz o ilk 10'nun içerisinde yer almak bizlerin hakkıdır" dedi. - BURSA
Bursa,Yenişehir
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:21