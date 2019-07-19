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Yenişehir'e yeni kulüp

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü kuruldu.

19.07.2019 17:29 Yenişehir
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü kuruldu.

Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü kurucu başkanı Oktay Öztürk, "İlçemiz Türkiye'de tarımı, tarihi, hayvancılığı ve tabiat harikası yerleri ile önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Gerek Yenişehir'de yaşayan, gerekse şehir dışındaki arkadaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda bütün herkese hitap edecek olan kulübümüzü kurmaya karar verdik. Kulübümüzde avcılık, atıcılık, olta balıkçılığı, doğa sporları alanında bir çok üye arkadaşımız ile birlikte faaliyetler yaparak Türkiye'de örnek kulüp olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Öztürk, "Kulübümüzün kurulma aşamasında bizlere her türlü desteği veren yönetim kurulumuza üye arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel

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