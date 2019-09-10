Haberler» Ekonomi» Haber

Yenişehir Havalimanı hareketlendi

Yenişehir Havalimanı'nda yolcu trafiği her geçen gün artıyor.

10.09.2019 12:03 Yenişehir Havalimanı hareketlendi
Yenişehir Havalimanı'nda yolcu trafiği her geçen gün artıyor.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Bursa Yenişehir Havalimanı iç hat yolcu trafiği 24.431, dış hat yolcu trafiği 2.427, toplam yolcu trafiği ise 26.858 oldu. 2019 yılı Ağustos ayında Yenişehir Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 376, dış hatlar uçak trafiği 25 olmak üzere, toplam uçak trafiği 401 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında yük trafiği ise 313 ton oldu. - BURSA

Bursa Yenişehir, Yenişehir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:54   Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı ile görüştü
12:44   Bist100 yüzde 0.5 arttı, dolar 5.74 lirada
12:44   Imf: ticaret belirsizliğinin küresel ekonomiye etkisi 0.75 puan
12:40   ÖTO'dan yurt dışı faaliyetleri için toplantı
12:38   Altın fiyatları
12:36   Yüzde 50 hibeli tohum desteği için talep alımları başladı
12:25   TÜSİAD, teknoloji tedarikçilerini ve kullanıcı şirketleri araya getirdi