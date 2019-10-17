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Yenişehir'in kırsal mahalleleri doğalgaza kavuşacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsaldaki üç mahalleye doğalgaz verilmesi için çalışmalar başladı.

17.10.2019 10:22Yenişehir'in kırsal mahalleleri doğalgaza kavuşacak
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsaldaki üç mahalleye doğalgaz verilmesi için çalışmalar başladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, doğalgaz çalışmalarının başladığı Yolören köyünde incelemelerde buldundu. Başkan Davut Aydın, "Bundan yaklaşık 1 ay önce çalışmalar için adımlar attık. Yolören, Çeltikçi ve Karasıl kırsal mahallelerimize doğalgaz bağlanacağını ve bunun en kısa sürede hızlı bir şekilde, hatta yılbaşında tamamlanacağının teminatını verdik. Şuanda da Yolören köyündeyiz, 27 kilometrelik bir alanda çalışma olacak. Sadece Yolören'de 9 kilometrelik bir kazı çalışması olacak. Fakat tam kış ayına giriyoruz inşallah asfalt yapılmış ve az bir zararla bu işi yapıp mahalleyi tekrar eski haline çevirebilirsek kış da rahat geçer" diye konuştu.

Bölge müdürümüzle görüştüğümüzde bu üç mahallenin şu anda 2019 programında olduğunu öğrendiklerini belirten Aydın, "Çardak, Koyunhisar ve Marmaracık'a da 2020 programına alındı. Aynı zamanda Söylemiş, Subaşı, Ayaz ve Çayırlı dahil bu mahallelerimiz de gündeme alınacak. Eldeki imkanlarla ne yapabilirsek yapacağız. Ben Yolören halkına, özellikle de ev hanımlarına hayırlı olsun diyorum. Artık tarladan gelen hanımlar sıcacık evlerine girebilecek" dedi. - BURSA

Yenişehir, Aydın, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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